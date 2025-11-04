Французские дипломаты провели переговоры в Баку, обсудив вопросы двусторонних отношений и региональной повестки. Об этом сообщила посол Франции в Азербайджане Софи Лагут в социальной сети X.
По ее словам, в азербайджанской столице состоялись всесторонние и продуктивные дискуссии между дипломатами обеих стран.
«Дипломатический советник президента Франции по континентальной Европе Бертран Бухвальтер и директор департамента МИД Франции по континентальной Европе Брис Рокфей прибыли в Азербайджан для обсуждения двусторонних отношений и региональных вопросов с заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым», — написала посол.
Comprehensive and fruitful discussions today among Azerbaidjani and French diplomats : Bertrand Buchwalter, President’s diplomatic counsellor for continental Europe, and Brice Roquefeuil, MFA director for continental Europe, came to Baku to discuss 🇦🇿🇫🇷 relations and regional… pic.twitter.com/5IBcwtfoHT
— Sophie Lagoutte 🇫🇷 (@Sophie_Lagoutte) November 4, 2025