В Евлахе состоялся заключительный судебный процесс по уголовному делу в отношении Бахтияра Мустафаева, работавшего врачом-травматологом-ортопедом в Евлахской центральной районной больнице, и Кёнуль Садыговой, занимавшей должность врача-анестезиолога-реаниматолога, обвиняемых в смерти 14-летней девочки во время хирургической операции.

Заседание проходило под председательством судьи Галиба Пашаева в Евлахском районном суде, где был оглашён приговор.

Согласно решению суда, Бахтияр Мустафаев и Кёнуль Садыгова приговорены к трём годам лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 13 августа 2024 года: Нармина Кязымова, 2010 года рождения, проживавшая в Бардинском районе, скончалась в больнице. Следствие установило, что врачи — травматолог-ортопед Бахтияр Мустафаев и анестезиолог-реаниматолог Кёнуль Садыгова — проявили халатность, не исполнив должным образом свои обязанности. Кроме того, в отношении Кёнуль Садыговой выявлены подозрения в служебном подлоге: внесении заведомо ложных данных в официальные документы.

Мустафаев обвинялся по статье 314.2 Уголовного кодекса, Садыгова — по статьям 313 и 314.2. Дело было передано в районный суд, который и вынес решение.