На пересечении проспекта Москвы с улицами Музаффара Гасанова и Зардаби нанесена желтая сетка-разметка.

Отмечается, что в этом месте часто возникают пробки, и автобусы, выезжая со своих полос к противоположной стороне перекрёстка, теряют много времени. С введением новой разметки водителям запрещено останавливаться на участке, где нанесена желтая сетка.

Теперь, если впереди образуется затор, автомобилисты не должны заезжать на желтую разметку, и не будут мешать движению автобусов и других транспортных средств, едущих справа.