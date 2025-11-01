Компания OpenAI обновила правила использования своих сервисов, введя запрет на предоставление чат-ботом ChatGPT консультаций по ряду чувствительных тем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

Теперь пользователям нельзя обращаться к ChatGPT за юридическими или медицинскими советами. Под ограничения также попали темы, связанные с образованием, жильем, трудоустройством, финансами и кредитами, страхованием, а также предоставлением ключевых государственных услуг.

Кроме того, ChatGPT больше не сможет консультировать по вопросам миграции и национальной безопасности.

В OpenAI подчеркнули, что пользователи обязаны соблюдать правила использования сервисов.

«Нарушение или игнорирование наших требований может привести к ограничению доступа к системам или другим мерам воздействия», — отмечается в сообщении компании.

Уточняется, что сервисы нельзя использовать с целью угроз, запугивания, преследования или клеветы, пропаганды самоубийства или расстройств пищевого поведения. Под запретом находятся сексуальное насилие и терроризм, создание, закупка или использование оружия, азартные игры на деньги.

Также запрещено использовать сервисы OpenAI для использования изображения человека без его согласия (включая голос и реалистичные портреты), нельзя оценивать или прогнозировать риск совершения преступления отдельным лицом «исключительно на основании его личностных характеристик».

Под запретом находится осуждение внешнего вида несовершеннолетних, пропаганда среди них нездорового питания, их доступ к товарам или видам деятельности, имеющим возрастные ограничения.

Ранее, 14 октября, глава OpenAI Сэм Альтман написал в X о планирующемся добавлении эротического контента в ChatGPT. «В декабре по мере более полного внедрения возрастного ценза и в рамках нашего принципа «относитесь к взрослым пользователям как к взрослым» мы разрешим еще больше, например, эротику для верифицированных взрослых», — уточнил он.