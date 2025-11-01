В городе Хырдалан Абшеронского района произошла трагедия — погиб подросток, упавший с высотного здания.

Инцидент произошёл в жилом комплексе Kristal Abşeron, в доме №25. По предварительным данным, во время происшествия 14-летний Ильгар Гулиев (2010 года рождения) находился дома один, в то время как его родители были на работе.

Мальчик упал с балкона квартиры примерно около 13:00. От полученных травм он скончался на месте.

По факту случившегося начато расследование. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.