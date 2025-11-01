Чемпионат по мотокроссу, посвященный 8 ноября — Дню Победы, пройдет при организации Федерации мотоциклетного спорта Азербайджана (AMIF). Соревнование, что состоится 11 ноября, пройдет в районе Бадамдар.

Основной целью мероприятия является поддержка развития мотоспорта в Азербайджане, повышение интереса к спорту среди молодежи, а также увековечение памяти наших героев, отдавших свои жизни за Родину.

Наряду с сильнейшими мотокроссменами страны в чемпионате примут участие пилоты, приглашенные из различных регионов Азербайджана. В день соревнований зрители станут свидетелями захватывающих этапов гонки, показательных выступлений, мотошоу и мотоциклетных выставок.

Следует отметить, что в ближайшие годы планируется провести серию чемпионатов по мотокроссу, посвященных Дню Победы, которые будут носить традиционный характер.