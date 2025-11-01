В ночь на субботу, 1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате российской атаки возник пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ГСЧС, к счастью, информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью удалось ликвидировать в 06:02.

Сейчас специалисты выясняют масштабы повреждений и причины возгорания.