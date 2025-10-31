В заведении общественного питания Sushi Club, принадлежащем физическому лицу Исмаилову Туралу Шакиру оглу, расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский район, ул. З. Таğıев, дом 16/18, выявлены нарушения технических нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил.

Об этом сообщает Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Сообщается, что во время проверки сотрудники АБПА установили, что заведение работает без регистрации в системе пищевой безопасности, отсутствуют сопроводительные документы на сырую рыбу, используемую для приготовления суши-роллов, не указана дата изготовления полуфабрикатов, нарушены условия хранения сырья по температурному режиму, нарушена последовательность технологического процесса, сотрудники не прошли периодический медицинский осмотр, не проведена соответствующая уборка и выявлены другие нарушения.

Были отобраны образцы суши-роллов для лабораторного исследования. До устранения выявленных нарушений работа заведения приостановлена, а на руководство составлен административный протокол.