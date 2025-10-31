30 октября 2025 года в городе Бишкек под председательством первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнур Алиева состоялось шестое заседание Совета Азербайджано-Кыргызского Фонда развития. В мероприятии приняли участие представители государственных органов Азербайджана и Кыргызстана.

На заседании стороны рассмотрели и утвердили изменения внутренних нормативных актов, а также был одобрен инвестиционный проект строительства малой гидроэлектростанции мощностью 5,4 МВт на реке Кулун в Кара-Кулжинском районе Ошской области.

Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и укрепить промышленный потенциал страны, снизить зависимость от импорта и обеспечить энергобезопасность страны.

Общая стоимость проекта составляет 5,2 млн долларов США, из которых сумма финансирования от Азербайджано-Кыргызского Фонда развития составит 2,5 млн долларов США.

Также были обсуждены другие актуальные вопросы и проведено дополнительное ознакомление с другими проектами.