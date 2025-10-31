Вчера вечером в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Баку–Сумгайыт, был брошен камень при проезде участка Забрат–Пиршаги.

Об этом заявили в Азербайджанских железных дорогах.

В результате инцидента было разбито одно из окон второго вагона, в котором находились пассажиры.

Полиция установила личности подростков, закидавших камнями вчера вечером электричку Баку-Сумгайыт.

Совершившие противоправные действия двое подростков 2010 года рождения вместе с родителями были вызваны в Сабунчинский отдел полиции. В отношении них приняты меры в соответствии с законодательством.