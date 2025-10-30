В Локбатане строятся 23-километровый коллектор и очистные сооружения. Как сообщает Объединенная служба водоснабжения крупных городов, Управление строящихся объектов Агентства водных ресурсов Азербайджана начало строительство новых канализационных коллекторов и очистных сооружений сточных вод в городе Баку и Абшеронском районе.

Одним из таких проектов является строительство главного канализационного коллектора и очистных сооружений сточных вод для Локбатана с производственной мощностью 100 тысяч кубометров в сутки. В результате в поселке будут проложены канализационные линии. Кроме того, в рамках этих работ будет улучшено экологическое состояние Бакинской бухты, а также состояние озер Ходжасан, Гырмызы, Гу и Локбатан.

Проект охватит территории Сабайыла, Ени Ясамал, Бадамдар, район вокруг озера Ганлы, Байыл, Бибиэйбят, 20-й участок и окрестности озера Ходжасан. Строительство проекта началось в 2025 году, его завершение планируется в 2028 году.