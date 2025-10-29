Посольство Азербайджана открылось в Омане, сообщил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов в социальной сети X. По его словам, открытие дипломатического представительства отражает важный этап в растущем партнерстве между Азербайджаном и Оманом.

«Мы привержены дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, культуры и туризма, с целью открытия новых возможностей для народов Азербайджана и Омана. Эти шаги отражают нашу общую волю к укреплению политического диалога, связей между народами и долгосрочного партнерства», — отметил Байрамов.

