Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев поделился проектом 2-го и 3-го жилых комплексов, которые будут построены в городе Джебраил.

Сообщается, что комплексы, фундамент которых был заложен 28 октября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, разработаны Бакинским государственным проектным институтом, действующим при Государственном Комитете по градостроительству и архитектуре.

Согласно проекту, оба комплекса будут построены на территории площадью более 10 гектаров и включат около 50 зданий в 5, 6 и 7 этажей. Здания, оснащённые необходимой социальной инфраструктурой, будут включать 1361 квартиру — от однокомнатных до пятикомнатных.