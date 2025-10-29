Портвейн Agdam Reserve от винодельни «Шеки Шараб» признан одновременно «Лучшим вином Азербайджана» и «Лучшим крепленым вином». Об этом сообщил Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на своем телеграмм канале.

Он отметил, что в пятый раз в Москве прошел дегустационный конкурс Top100Wines. Эксперты вслепую оценили 344 образца отечественных вин. Больше, чем когда бы то ни было раньше.

«В рамках отдельного проекта «Большой Кавказ» успеха добилось наше азербайджанское подразделение. Легендарный бренд «Агдам» — это наше. Абсолютный победитель-2025, обладателем титула «Вино года» стало игристое Brut d’Or Riesling от «Абрау-Дюрсо». 95 баллов из 100»,- написал Титов.