В Насиминском районе задержан водитель, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии и совершивший аварию.

Как сообщает пресс-служба МВД, во время последнего рейда водитель автомобиля марки “Changan” Тайфун Фараджов был задержан сотрудниками дорожной полиции за нарушение общественного порядка, создание угрозы для других участников движения, невыполнение законного требования полиции, а также за то, что, управляя машиной, он врезался в светофор на перекрёстке улиц Дж. Гаджибейли и М. Миргасымова, повредив его.

Поскольку возникли подозрения, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он был доставлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что Фараджов управлял машиной под воздействием алкоголя.

В отношении водителя был составлен административный протокол, после чего дело направлено в Насиминский районный суд. По решению суда Тайфун Фараджов подвергнут административному аресту сроком на 2 месяца.