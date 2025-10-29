Ввести ограничения на импорт второго автомобиля из-за рубежа предлагает Ассоциация автомобильных дилеров Азербайджана. Об этом Minval сообщил председатель Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (ААДА) Эйюб Алиев.

Ассоциация предлагает отрегулировать параллельный импорт автомобилей частными лицами. Согласно предлагаемым ограничениям, рекомендуется разрешить одному лицу ввозить в страну не более одного автомобиля в год с запретом на его продажу в течение этого периода. Чтобы второй автомобиль можно было ввозить только для члена семьи, при условии, что его нельзя будет продать в течение года. А тех, кто занимается массовой поставкой автомобилей нужно обязать открыть сервисные центры для этих автомобилей.

По словам Эйюба Алиева, в последнее время параллельный импорт автомобилей создает немало проблем как для официальных дилеров, так и для потребителей. Такая практика, отметил Алиев, приводит к несправедливой конкуренции на рынке. В то время как официальные дилеры вкладывают средства в развитие инфраструктуры, обучение сотрудников на заводах-производителях и в открытие сервисных центров, частные импортеры не делают ничего из этого, и к тому же не предоставляют покупателям гарантий и последующего обслуживания.

Сегодня частные импортеры массово завозят в страну преимущественно автомобили китайского производства, изначально предназначенные для внутреннего рынка Китая. Такие машины имеют меню и интерфейс на китайском языке, не подлежат официальному сервисному обслуживанию и не обеспечены гарантией. К тому же частные импортеры создают серьезную конкуренцию официальным дилерам.

«Если посмотреть на практику соседних стран, то там автодилер должен иметь как минимум 20 сотрудников, пять сервисных центров. Самым главным условием является предоставление гарантий на привезенный автомобиль. Отсутствие гарантии создает серьезные проблемы. Мне неоднократно поступали жалобы, например, человек взял в банке 30 тыс. манатов на покупку автомобиля, не имеющего гарантии. По истечению определенного времени в двигателе машины возникли проблемы. Безусловно, мастера обычных профилакторий не способны устранить такую неисправность: есть много тонкостей, которых они не знают. В итоге манипуляции привели к поломке двигателя, а человек, купивший автомобиль за 30 тыс. манатов, вынужден был заплатить еще 5 тыс., чтобы купить новый двигатель. Но дело в том, что не каждый мастер может справиться с такой работой. В последнее время в частных профилакториях мы не видим, как чинят двигатели. Там чаще меняют их на новые»,- сказал глава ассоциации.

По его словам, автовладельцы, которые не могут финансово осилить ремонт автомобилей, вынуждены продавать их за бесценок. Этому свидетельствует множество объявлений о продаже. В результате проигрывает только потребитель. Поэтому ассоциация рекомендует покупать автомобили только у официальных дилеров, предоставляющих гарантию покупателю.

Это лишь небольшой перечень проблем, с которыми может столкнуться покупатель. Часто при заказе автомобиля из-за рубежа, вместо полной комплектации, привозят автомобиль с меньшей комплектацией, либо из-за дешевой логистики автомобили доставляют с вмятинами и царапинами. При этом никто не берет на себя ответственность. Однако у официальных дилеров привозимые автомобили страхуются, ввиду чего поврежденный транспорт не допускают в салон, либо же клиенту сообщают о том, что автомобиль отремонтирован.

Как отметил Алиев, официальные сервисные центры сегодня не принимают автомобили, ввезенные в страну неофициальными дилерами. В частности, многие машины китайского производства изначально предназначались для внутреннего рынка Китая, поэтому их меню и системы работают исключительно на китайском языке. Для проведения диагностики таких автомобилей требуется онлайн-доступ и разрешение завода-производителя, которое не предоставляется, если автомобиль находится за рубежом. В то же время официальные дилеры импортируют транспортные средства, адаптированные для европейского региона — с русским и английским интерфейсом и полным доступом к сервисным функциям, что обеспечивает их надежное обслуживание и безопасность.

Собеседник добавил, что очень скоро в Китае планируют ужесточить условия экспорта автомобилей, произведенные для внутреннего рынка. Там обсуждается применение дополнительного экспортного налога на вывозимые автомобили, либо запрет на экспорт автомобилей в течении 6 месяцев с момента покупки. При таком раскладе, даже при нулевом километраже эти автомобили будут считаться подержанными.