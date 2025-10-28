Мехрали Самедов, третий сын арестованного бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова, также был освобожден от должности, сообщает Qafqazinfo.

Он освобожден от должности начальника отдела Государственного агентства по охране стратегических объектов.

Один из братьев М.Самедова был начальником исправительного учреждения Пенитенциарной службы, а другой – заместителем представителя главы Исполнительной власти Имишлинского района по административному округу Ени Бахрамтепе. Они также были освобождены от должности ранее.

Также несколько дней назад был отстранён от должности глава Государственного агентства по охране стратегических объектов генерал-майор Ильгар Аббасов. В результате расследования выяснилось, что он также был связан с Салехом Самедовым, который наградил его медалью в честь 30-летия создания агентства.