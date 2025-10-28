В Азербайджане задержаны лица, занимавшиеся изготовлением поддельного лекарства против ящура, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе расследования были задержаны 26-летний Зарби Заманoв и его родственник, 28-летний Раван Заманoв. Выяснилось, что они смешивали строительную краску с техническим спиртом и фасовали раствор так, чтобы он выглядел как лекарство, которое затем продавалось под видом средства против ящура.

При обыске в посёлке Локбатан Гарадагского района полиция обнаружила кустарно изготовленные препараты и другие улики. Экспертиза подтвердила, что вещества неэффективны для лечения ящура.

Расследование продолжается. МВД рекомендует использовать только сертифицированные лекарства для лечения и профилактики животных.