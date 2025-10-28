В Астане завершился шестой поток программы Silkway Accelerator, реализуемой Astana Hub совместно с Google for Startups. Участники привлекли $550 тыс. инвестиций и получили предварительные договорённости на $1,4 млн.

Одним из успешных проектов стал азербайджанский стартап Tryverse — платформа для создания интерактивных 3D-двойников товаров. За время участия команда удвоила MRR и заключила контракты на $70 тыс. с крупными брендами. Годовой доход превысил $130 тыс., а компания готовится к масштабированию на рынках Турции и MENA.

Silkway Accelerator объединяет технологические стартапы из Центральной Азии, Азербайджана и Монголии, предоставляя доступ к международным менторам, инвестициям и инфраструктуре Google for Startups.