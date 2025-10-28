Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети.

Директор компании PMD Projects Нариман Топчибашев проинформировал главу государства о предстоящей работе.

Было сообщено, что общая площадь мечети составит более 1530 квадратных метров. В ней одновременно смогут совершать богослужение 615 человек. В двухэтажном здании мечети будут условия для одновременного совершения богослужения мужчинами и женщинами.

Высота минаретов мечети составит 34,2 метра, а высота купола – 22,6 метра. На территории мечети будут созданы автостоянка, беседка.

Также Ильхам Алиев заложил фундамент второго и третьего жилых комплексов в городе Джебраил.

Второй жилой комплекс будет создан на территории площадью 5,28 гектара. В рамках проекта планируется построить 23 пяти- и шестиэтажных здания, в которых будет в общей сложности 615 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир. В комплексе будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания жильцов.

Третий жилой комплекс будет построен в городе. Общая площадь этого комплекса также превышает 5 гектаров. Планируется построить 25 пяти-, шести- и семиэтажных зданий. В них будет 746 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир.

Оба комплекса будут построены в соответствии с современными стандартами, оснащены необходимой социальной инфраструктурой и станут очередным важным шагом на пути к восстановлению города Джебраил.

Президент принял участие в открытии автомобильной дороги, ведущей от 197-го километра автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-государственная граница с Республикой Армения до строящейся в Джебраильском районе солнечной электростанции «Шафаг».

О проведенной работе главу государства проинформировал председатель Совета директоров Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Было отмечено, что общая протяжённость дороги, построенной в соответствии с IV технической категорией, составляет 11,5 километра. Ширина дороги, состоящей из двух полос, составляет 6 метров. Строительство этой дороги осуществлялось в соответствии с распоряжением, подписанным президентом в декабре прошлого года.

Ввод в эксплуатацию новой дороги будет способствовать повышению безопасности движения транспортных средств в данном направлении и обеспечению комфортных условий проезда для населения.