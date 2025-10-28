Представители омбудсмена встретились с лицами, репатриированными из Сирии.

Cотрудники аппарата провели встречу с репатриантами, размещенными в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения. В ходе встречи была заслушана информация о принимаемых в отношении репатриантов мерах медицинской, социальной и психологической поддержки, а также рассмотрено состояние обеспечения их прав.

В ходе встречи было выявлено, что дети нуждаются в специализированной психологической помощи для решения психологических проблем и социальной адаптации, и эта информация была доведена до сведения руководства учреждения. Кроме того, были даны рекомендации по интеграции репатриантов в общество, а также по использованию возможностей для получения образования и трудоустройства.

В ходе встречи репатриантам была предоставлена ​​обширная информация о направлениях деятельности Уполномоченного и существующих механизмах защиты их прав.