В Азербайджане создается крупнейший в мире круглый ручной ковер для Шушинской мечети.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева, «PAŞA Holding» и «PMD Projects» творческая команда и 150 ткачей ОАО «Азерхалча» трудятся над ковром диаметром 22,17 × 22,17 м. Ковер относится к группе «Карабах» и включает элементы ковра «Хатаи». Основной процесс проходит на фабриках в Исмаиллы и Шабране, а работа над проектом началась в декабре прошлого года.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель IDEA Лейла Алиева посетила фабрику и ознакомилась с процессом создания уникального ковра.