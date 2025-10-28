Определены объекты недвижимости азербайджанского бизнесмена и миллиардера Фархада Ахмедова, на которые наложен арест в Азербайджане.

В 2018 году итальянская компания Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L. подала в суд на принадлежащее Ахмедову ООО «Baku Caspian Real Estate Limited», потребовав взыскать 1,664 млн евро. По решению Бакинского коммерческого суда на имущество компании был наложен арест.

Согласно данным портала Yurd.Media, судебный исполнитель Сабунчинского района обратился с представлением об аресте следующих объектов, принадлежащих ООО «Baku Caspian Real Estate Limited»:

участок площадью 2,5 га в поселке Бильгя,

восемь квартир в домах №17 и №19 на улице М.Шафи в Сабаильском районе,

несколько жилых домов на улице А.Салахзаде и Баг в поселке Бильгя.

Суд частично удовлетворил ходатайство, наложив арест на имущество в Бильгя, но не на квартиры по улице М.Шафи.

Первая инстанция пришла к выводу, что на счетах компании недостаточно средств, часть транспорта находится в розыске, однако стоимость вилл в Бильгя достаточна для покрытия долга.

СМИ пишут, что владения Ахмедова в Бильгя входят в число самых дорогих в Баку. На строительство и обустройство этих вилл потрачены десятки миллионов долларов, были привлечены зарубежные дизайнеры и архитекторы.