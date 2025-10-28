В 2027 году Азербайджан станет площадкой для выставки под всемирно известным брендом Automechanika, сообщает Minval. Дебют выставки Automechanika Baku состоится 3-5 марта 2027 года в Баку ЭкспоЦентре. Организатором мероприятия выступит международная выстовочная компания Tajsir Expo при сотрудничестве с Messe Frankfurt Exhibition GmbH и при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана.

Известно, что в Азербайджане насчитывается около 1,74 млн транспортных средств. Автомобилтный рынок продолжает демонстрировать устойчивый рост, чему способствует государственные инвестиции.

С января по август 2025 года импорт автомобилей в Азербайджан увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что является показателем растущего спроса.

Проведение этого крупного международного мероприятия укрепит позицию Азербайджана, как стратегического центра автомобильной индустрии в кавказском регионе. Выставка станет платформой для международных производителей и дистрибьюторов, а также местных специалистов, где будут представлены инновации и решения в таких направлениях, как автозапчасти, комплектующие, аксессуары, автоэлектроника, диагностика, ремонт, шины, аккумуляторы и уход за автомобилем.

Одним из ключевых преимуществ Азербайджана является его уникальное географическое положение, соединяющее Центральную Азию, Турцию, Иран и Россию, а также выполняющее роль важного транзитного узла на Новом Шелковом Пути, обеспечивая прямой выход на европейские рынки.

По словам Фарида Мамедова, вице-президента Автомобильной Федерации Азербайджана, автомобильный сектор страны — это не просто транспортные средства, а сочетание технологий, профессионализма и культуры.

«Мы гордимся тем, что один из самых престижных мировых автомобильных брендов — Automechanika теперь приходит в Баку, город, где инновации сочетаются с традициями, а техническое совершенство — с гостеприимством. Автомобильная Федерация Азербайджана полностью поддерживает организацию этой выставки, поскольку она создаст уникальную платформу для обмена знаниями, внедрения инновационных технологий, а также продвижения принципов дорожной безопасности и устойчивого развития. В рамках выставки Федерация примет активное участие в программе мероприятий — через проведение обучающих сессий, технических семинаров и совместных инициатив, направленных на повышение профессиональных стандартов. В то же время данная выставка внесёт значительный вклад в развитие автоспорта и инженерного потенциала нашей страны», — подчеркнул Фарид Мамедов.

В свою очередь, организаторы отмечают, что Automechanika Baku 2027 станет площадкой для демонстрации передовых технологий, укрепления профессиональных связей и привлечения инвестиций, а также откроет новую страницу в развитии автомобильной отрасли Азербайджана, усиливая его роль как регионального центра инноваций и мобильности.

Как отметил в свою очередь глава Ассоциации автомобильных диллеров Азербайджана Эйуб Алиев, не исключается, что после этой выставки вырастут инвестиции в сектор производства автозапчастей.