В норвежских городах Осло и Тёнсберг прошло трёхдневное мероприятие под названием Azerbaijan Winemakers Dinner, организованное компанией Noras Wines. Более 200 гостей из разных регионов Норвегии смогли познакомиться с 12 видами вин ведущих азербайджанских производителей, сообщает «Азертадж».

Посетителям рассказали о древних традициях виноделия Азербайджана, уникальных природных и климатических условиях, благоприятствующих производству вина, а также о богатом культурном наследии страны.

Во время дегустации норвежцы высоко оценили вкус, качество и баланс азербайджанских вин, отметив их оригинальный стиль и гармонию. Многие участники выразили желание посетить Азербайджан, чтобы лично познакомиться с винодельческими регионами и традициями страны.