В США женщина получила $7,5 млн компенсации после падения на тротуаре, сообщает журнал People.

Учительница из Калифорнии Джастин Гуррола выиграла судебное дело против города Уиттиер. По её словам, она споткнулась о неровность, образовавшуюся из-за корней деревьев, и упала лицом вперёд. В результате падения женщина получила переломы запястья, локтя и носа, а также травмы коленей, шеи и спины. Медики диагностировали лёгкую черепно-мозговую травму и хроническую боль, которая сохраняется по сей день.

После нескольких недель судебного разбирательства присяжные единогласно признали город Уиттиер полностью виновным в случившемся. Адвокат Гуррола отметил, что местные власти годами игнорировали жалобы жителей на разрушенные тротуары и не предпринимали необходимых мер по их ремонту.

«Общественная безопасность — это не только полиция и пожарные. Это и поддержание инфраструктуры, чтобы люди не получали травмы или не погибали из-за халатности. Ждать трагедии — недопустимо», — заявил юрист.

Сама Джастин Гуррола подчеркнула, что подала иск не ради денег, а ради предотвращения подобных случаев в будущем: «После падения я больше не могла делать то, что любила, и это разбило мне сердце. Главное, чтобы никто другой не страдал так, как я».