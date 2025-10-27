В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы.

Как Report сообщила врач-онколог Нармин Ахундова на мероприятии, посвящённом Всемирному месяцу борьбы с раком молочной железы, рост числа выявленных случаев связан не с увеличением заболеваемости, а с тем, что мужчины стали чаще приходить на обследования.

Ранее, по её словам, многие мужчины стеснялись обращаться к врачам и приходили уже на поздних стадиях болезни, но теперь же ситуация изменилась, и рак чаще диагностируется на ранних этапах.