Аудиовизуальный совет Азербайджана обратился в суд с требованием оштрафовать телеканал MTV за показ сюжета со свадебного торжества, где жених и невеста были двоюродными братом и сестрой.

Как сообщает Аудиовизуальный совет, в ходе мониторинга установлено, что 22 октября 2025 года с 20:31 до 21:24 в эфире программы «Toya gəlmişik» было нарушено требование статьи 9.3 Закона Азербайджана «О защите детей от вредной информации».

Как сообщили в Аудиовизуальном Совете, в передаче была показана свадебная церемония между близкими родственниками (двоюродной сестры и двоюродного брата) в одном из регионов, что является нарушением статьи 12.0.2-1 Семейного кодекса Азербайджана. Согласно пункту 4.2.4 вышеуказанного закона, подобная информация считается подрывающей институт семьи и относится к категории контента, распространение которого среди детей запрещено.

В соответствии со статьей 388-2.0.4 Кодекса об административных проступках, за указанное нарушение юридические лица подвергаются штрафу в размере от трех до четырех тысяч манатов.

В отношении телеканала составлен и направлен в суд протокол.

Аудиовизуальный Совет напоминает, что несколько дней назад другой телеканал уже допустил аналогичное нарушение и получил предупреждение. Тогда вещателям напомнили о необходимости соблюдать законодательство и усилить редакционный контроль. Однако спустя несколько дней подобное нарушение вновь произошло — на канале MTV. С учётом серьёзности ситуации 24 октября 2025 года представитель компании MUZ TV Azərbaycan MMC, которой принадлежит канал, был приглашён в Совет. В отношении компании составлен административный протокол и направлен в суд.

Аудиовизуальный совет вновь призвал все телекомпании строго соблюдать законодательство и не допускать подобных нарушений.