Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 2026 год будет иметь критическое значение для мира в Армении.

«В июне пройдут очередные парламентские выборы, которые ответят на один ключевой вопрос. Народ Республики Армения своим выбором должен подтвердить свою приверженность миру. В противном случае Армения скатится к конфликту и логике форпоста», — сказал Пашинян.

По его словам, подтвердив приверженность миру, народ также утвердит решение о новом уровне независимости, суверенитете, государстве.