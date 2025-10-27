Завершился судебный процесс по уголовному делу заведующего токсикологическим отделением Клинического медицинского центра Азера Магсудова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в Баку со смертельным исходом.

На процессе под председательством судьи Теймура Гасанова в Сабунчинском районном суде выступил гособвинитель. Прокурор просил приговорить обвиняемого Азера Магсудова к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 3 года, передает АПА.

Затем был зачитан приговор, согласно которому обвиняемый был приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 1 год. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Напомним, 15 ноября 2023 года автомобиль Mercedes, управляемый Азером Магсудовым, насмерть сбил переходившего дорогу профессора Арифа Микаил оглу Аджалоглу. Ученый-тюрколог, преподаватель Стамбульского университета Мармара Ариф Аджалоглу находился в Баку по приглашению НАНА для участия в конференции.