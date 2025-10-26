На автомагистрали Баку–Астара в пределах Сальянского района произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Среди пострадавших — одна женщина и четверо мужчин, уточняет АПА. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в отделение скорой помощи Сальянской центральной районной больницы, где им оказана необходимая медицинская помощь. По информации врачей, состояние раненых оценивается как стабильное.

По факту аварии начато расследование, причины происшествия уточняются.