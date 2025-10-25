На участке трассы Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Моллакенд Кюрдамирского района, автомобиль «ВАЗ 2107» столкнулся с трактором. В результате аварии погибли Угур Гусейнов и его мать Вусаля Гусейнова, сообщает АПА.

С тяжёлыми травмами в Кюрдамирскую районную центральную больницу были доставлены Самия Гусейнова, Илькин Гусейнов и Юсиф Гусейнов.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также аварийно-спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям. По факту аварии начато расследование.