В Париже на аукционе продали картину Пабло Пикассо — портрет его музы Доры Маар — за $37 миллионов, сообщает Associated Press. Полотно под названием «Бюст женщины в шляпе с цветами», написанное в июле 1943 года, ушло с торгов почти в четыре раза дороже предварительной оценки, которая составляла от $9 до $11,6 миллиона.

Картина более 80 лет находилась в частной коллекции и впервые за это время появилась на открытом рынке. Эксперты отметили её отличную сохранность и художественную ценность.

Дора Маар, изображённая на портрете, была возлюбленной и музой Пикассо около девяти лет. Она также прославилась как талантливая художница и фотограф.

