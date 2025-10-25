Несмотря на прошедшее собрание в немецком футбольном клубе «Кайзерслаутерн», напряжённые отношения между главным тренером Торстеном Либеркнехтом и азербайджанским форвардом Махиром Эмрели сохраняются. Об этом сообщает «Азериспорт».

Конфликт достиг той степени, что нападающий сборной Азербайджана может покинуть клуб уже этой зимой, несмотря на действующий контракт до лета 2027 года.

Между тем, бывший клуб Эмрели — «Нюрнберг» — не исключает возможность его возвращения. Главный тренер команды Мирослав Клозе признался, что по-прежнему поддерживает связь с футболистом и положительно относится к перспективе его возвращения.