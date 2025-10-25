В Тбилиси устранены последствия вандализма на барельефе Джалила Мамедгулузаде. Как сообщает AПA, царапины на надписи «Азербайджан» были удалены с помощью специального раствора.

Вопрос был решен под контролем посольства Азербайджана в Грузии и Совета азербайджанских старейшин Грузии, осуществляющим общественный контроль за Домом-музеем Джалила Мамедгулузаде.

Поскольку на территории музея отсутствуют камеры наблюдения, установить, кто именно повредил надпись, не удалось.

Здание, в котором находится дом-музей, с 2007 года имеет статус памятника культурного наследия. В Грузии за незаконное нанесение любых надписей и граффити на фасадах подобных зданий предусмотрен штраф в размере 2 тыс. лари (1 250 азн).