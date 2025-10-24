Азербайджан и ООН подписали Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети Х.

По его словам, новый документ охватывает ключевые стратегические направления — инклюзивный социально-экономический рост, развитие человеческого капитала, экологическую устойчивость, климатическую адаптацию и «зеленый переход».

Соглашение было подписано на мероприятии, посвященном 80-летию создания ООН. Министр подчеркнул, что партнерство открывает новые возможности для устойчивого развития и совершенствования национальной экономической модели.