Производство и упаковка на предприятии «Naxçıvan Duz İstehsalı» ООО, находящемся в ведении Министерства экономики Нахчыванской Автономной Республики, приостановлены.

В Министерстве экономики Нахчыванской АР сообщили, что на соляной шахте №5 временно приостановлена добыча соли в связи с необходимостью проведения работ по усилению технической безопасности, а также для организации производства соли в будущем на более высоком качественном уровне.

Министерство контролирует бесперебойное и устойчивое обеспечение потребностей населения и предприятий, использующих соль в качестве сырья, за счёт поставок соли из других регионов страны и соседних государств.