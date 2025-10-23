Житель Баку Ровшан Гаджиев заявил, что его мать, Гаджиева Кифаят Акиф гызы, находится в критическом состоянии после операции в Appro Hospital. По его словам, его мать прооперировали в этой больнице 10 сентября 2025 года нейрохирурги Назим Вердиев и Эльшан Гусейнзаде.

Ровшан Гаджиев заявил, что состояние его матери резко ухудшилось после операции:

«Я заплатил 2800 манатов за лекарства за неделю. Мою маму прооперировали Эльшан Гусейнзаде и Назим Вердиев, который уже семь месяцев на пенсии. Где эти врачи, пусть объявятся. Медсестра сказала, чтобы я выдавал ей 20 манатов в день заботу о маме. Несмотря на эти деньги, результат вот такой. Назим Вердиев также забрал у меня 3000 манатов.

Он отметил, что врачи повредили опухоль в яремной вене его матери во время операции, но семью об этом не поставили в известность:

«Маму прооперировали, но ей не сообщили об опухоли в яремной вене. Во время операции они повредили эту опухоль. Всего через 2–3 дня после операции оба врача уехали из страны».

