Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства». Он позволит направить подразделения ВСУ в Турецкую Республику и Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что принятый документ позволит обеспечить выполнение мероприятий, направленных на укрепление национальной безопасности и обороны Украины.

Как объясняют в документе, реализация закона также улучшит механизмы получения военной техники от стран-партнеров, а также укомплектование подразделений личным составом и новыми образцами вооружения. В то же время подготовка к эксплуатации такой техники предусматривает длительные циклы обучения.

В Турецкую Республику:

корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Иван Мазепа» (типа «Ada») в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих.

В Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

противоминный корабль «Черкассы» (типа «Sandown») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Чернигов» (типа «Sandown») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Мариуполь» (типа «Alkmaar») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Мелитополь» (типа «Alkmaar») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Геническ» (типа «Alkmaar») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

«Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки», — говорится в документе.