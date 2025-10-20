Доля российского газа, потребляемого в Европейском союзе, снизилась с 45% в 2022 году до 13% в октябре 2025 года, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Когда началась война, мы получали 45% нашего газа из России. Тем не менее нам удалось значительно снизить этот показатель. Сегодня он составляет около 13%, возможно, даже немного меньше. Этого по-прежнему слишком много, и нам нужно избавиться полностью от него», — сказал Йоргенсен.