Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети X.

Глава государства поздравил председателя Республиканской турецкой партии Туфана Эрхюрмана, который, согласно предварительным данным, одержал победу на выборах.

«Поздравляю Туфана Эрхюрмана, который, согласно неофициальным результатам, сегодня одержал победу на президентских выборах в ТРСК. Надеюсь, что эти выборы, вновь продемонстрировавшие демократическую зрелость ТРСК и волю наших братьев турков-киприотов, будут полезны для наших стран и региона.

Турция продолжит защищать право на суверенитет и интересы ТРСК вместе с нашими братьями турками-киприотами на всех платформах», — написал Эрдоган.