На автодроме UP.Summit в Техасе прошли первые воздушные гонки, созданные по аналогии с «Формулой-1», сообщает Mash на спорте.

В соревнованиях участвовали четыре пилота, которые преодолевали извилистую трассу длиной 3,2 км на летательных аппаратах с максимальной скоростью 102 км/ч. Высота полета ограничивалась 50 метрами для безопасности.

Мероприятие проводилось при поддержке авиационных регуляторов США, все участники использовали сертифицированные летательные аппараты вертикального взлета и посадки, соответствующие требованиям FAA.

По данным организаторов, более 15 тысяч человек наблюдали гонки онлайн, а около 2 тысяч присутствовали на автодроме. Рассматривается возможность проведения регулярных соревнований и создания отдельного чемпионата.