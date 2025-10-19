В январе–сентябре 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана составил 95,229 млрд манатов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Государственный статистический комитет.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,9%, тогда как в ненефтегазовом секторе рост составил 2,9%.

Структура производства ВВП по отраслям выглядит следующим образом: промышленность – 34,2%, торговля – 10,5%, транспорт и складирование – 7%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 6,8%, строительство – 6,6%, сфера размещения туристов и общественного питания – 2,8%, информация и связь – 1,8%, прочие отрасли – 20,7%, чистые налоги на продукты и импорт – 9,6%.

ВВП на душу населения составил 9300,3 маната.