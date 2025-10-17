Министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета в очередной раз организовало депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.

Об этом сказано в сообщении Министерства финансов.

Согласно результатам аукциона, 600 млн манатов свободного остатка единого казначейского счета были размещены на депозит в трех из пяти крупнейших банков страны по уровню капитализации и размеру активов сроком на 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7%.