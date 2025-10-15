OSINT-аналитик Ричард Верекер сообщил, что за последние сутки Россия потеряла больше бронетехники, чем за весь сентябрь.

По его данным, более половины потерь приходится на МТ-ЛБ, которые российская армия использует как замену БТР. Аналитик отметил, что Москва отказалась от тактики поддержки небольших штурмов бронемашинами, перейдя к реже проводимым, но более масштабным механизированным атакам.

В сентябре армия Путина потеряла 25 БМП и БТР, из них 13 — МТ-ЛБ. Тем временем, по данным DeepState, российские войска захватили еще три населенных пункта в Донецкой области — Комар, Мирное и Перестройку, а также продвинулись в районе Ивановки и Воскресенки. 13 октября противник оккупировал поселок Терновое в Днепропетровской области.