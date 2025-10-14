Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем и одним из основных акционеров крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым.

В ходе встречи Токаев был проинформирован об итогах текущей деятельности компании «Лукойл» в Казахстане и планах на предстоящий период, передает Акорда.

В частности, президенту Казахтана было доложено о ходе реализации крупного совместного проекта по освоению месторождений «Каламкас-море» и «Хазар».

Касым-Жомарт Токаев поздравил Вагита Алекперова с 30-летием успешной деятельности компании в Казахстане.