Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана.

Об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-ом заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Report.

По его словам, между странами сложилось стратегическое партнерство в энергетической сфере и Казахстан высоко ценит сотрудничество между SOCAR и «КазМунайГаз» в транспортировке нефти по Транскаспийскому маршруту.

«Казахстан также заинтересован в заключении долгосрочных контрактов на поставку различных нефтепродуктов из Азербайджана», — подчеркнул министр.