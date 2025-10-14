Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организовало новые парковочные места в столице.

Платные парковочные зоны были созданы на проспектах Гусейна Джавида и Ататюрка, а также на 2-й улице Феввареляр, 1-й Яшыл Ада, Сейида Джафара Пишевари, Ландау, Гасана бека Зардаби, Наджафа бека Везирова, Агададаша Гурбанова, братьев Мардановых, Дилары Гадирбековой и Адиля Мамедова.

При организации парковочных мест особое внимание уделено созданию надлежащих условий для водителей с ограниченными физическими возможностями.

В ближайшие дни по следующим адресам будут введены в эксплуатацию платные парковочные зоны:

улицы Дадаш Буниятзаде, Йени Ясамал, Мехмед Хиябани, Бехруз Нуриев, Нахчывански, Ширин Мирзаев, Месхети Гянджеви, Мехди Аббасов, Бекир Чобанзаде и Эдхем Оруджалиев.

Бесплатные парковочные места созданы по следующим адресам:

улицы Иззат Набиев, Шовгияр Абдуллаев, Халил Рза Улутюрк и Аляскяр Гайыбов.