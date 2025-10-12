На проходившем в итальянском городе Милан международном спортивном кинофестивале FICTS фильм азербайджанского режиссёра Арзу Уршан «По следу мечты» (Following the Dream) стал победителем в категории «Documentary – Individual Sport».

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, картина снята при поддержке ведомства и была впервые представлена 8 августа в Баку.

Документальный фильм рассказывает о вдохновляющем пути азербайджанской альпинистки Эльмиры Аслановой, которая сумела покорить вершину Эвереста, реализовав мечту всей жизни.