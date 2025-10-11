Азербайджан проиграл Франции со счетом 0:3.

Третий гол в ворота Азербайджана забил Флорьян Товен.

00:20 Во втором тайме матча отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Франции и Азербайджана Адриен Рабьо забивает еще один гол в ворота Азербайджана.

Завершен первый тайм в отборочном матче ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Франции.

Килиан Мбаппе открывает счет, забив гол в ворота Азербайджана.

23:23 Стартовал матч Азербайджан-Франция в группе D отборочного цикла Чемпионата мира-2026.

Матч проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Матч судит норвежский рефери Рохит Сагги.